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РИА Новости

Видеомост Москва – Дели о российско-индийских отношениях

15:15, 8 августа 2019
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13 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели на тему: " Россия - Индия: актуальные вопросы международной повестки".
Участники в Москве:
- вице-президент Российского совета по международным делам, член дирекции НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии в период 2004–2009 гг., генерал армии Вячеслав ТРУБНИКОВ;
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей КУПРИЯНОВ.

В Дели:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России в период 2004–2007 гг., экс-заместитель министра иностранных дел Индии (2002 – 2003 гг.) Канвал СИБАЛ;
- бригадный генерал в отставке, эксперт в области кризисного урегулирования и безопасности, сотрудник Управления всесторонней оценки программ Министерства обороны Индии Рахул БХОНСЛЕ;
- профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Гульшан САХДЕВА.

15 августа в Индии отмечается День независимости. Россия – давний и проверенный временем партнер этой страны. В 1947 году Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, одним из первых приветствовал обретение Индией независимости.
Что означало для Индии получить независимость от Соединенного Королевства в 1947 году? Как за прошедшие годы изменилась ситуация в стране и ее роль на международной арене? Как проведенные в начале августа 2019 года реформы политического устройства Индии будут способствовать ее развитию? Как сегодня развиваются российско-индийские отношения? Как происходит взаимодействие наших стран на международной арене, на полях БРИКС, ШОС, ООН?

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