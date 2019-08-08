Видеомост Москва – Дели о российско-индийских отношениях

Участники в Москве:
- вице-президент Российского совета по международным делам, член дирекции НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии в период 2004–2009 гг., генерал армии Вячеслав ТРУБНИКОВ;
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей КУПРИЯНОВ.
В Дели:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России в период 2004–2007 гг., экс-заместитель министра иностранных дел Индии (2002 – 2003 гг.) Канвал СИБАЛ;
- бригадный генерал в отставке, эксперт в области кризисного урегулирования и безопасности, сотрудник Управления всесторонней оценки программ Министерства обороны Индии Рахул БХОНСЛЕ;
- профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Гульшан САХДЕВА.
15 августа в Индии отмечается День независимости. Россия – давний и проверенный временем партнер этой страны. В 1947 году Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, одним из первых приветствовал обретение Индией независимости.
Что означало для Индии получить независимость от Соединенного Королевства в 1947 году? Как за прошедшие годы изменилась ситуация в стране и ее роль на международной арене? Как проведенные в начале августа 2019 года реформы политического устройства Индии будут способствовать ее развитию? Как сегодня развиваются российско-индийские отношения? Как происходит взаимодействие наших стран на международной арене, на полях БРИКС, ШОС, ООН?
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- вице-президент Российского совета по международным делам, член дирекции НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии в период 2004–2009 гг., генерал армии Вячеслав ТРУБНИКОВ;
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей КУПРИЯНОВ.
В Дели:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России в период 2004–2007 гг., экс-заместитель министра иностранных дел Индии (2002 – 2003 гг.) Канвал СИБАЛ;
- бригадный генерал в отставке, эксперт в области кризисного урегулирования и безопасности, сотрудник Управления всесторонней оценки программ Министерства обороны Индии Рахул БХОНСЛЕ;
- профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Гульшан САХДЕВА.
15 августа в Индии отмечается День независимости. Россия – давний и проверенный временем партнер этой страны. В 1947 году Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, одним из первых приветствовал обретение Индией независимости.
Что означало для Индии получить независимость от Соединенного Королевства в 1947 году? Как за прошедшие годы изменилась ситуация в стране и ее роль на международной арене? Как проведенные в начале августа 2019 года реформы политического устройства Индии будут способствовать ее развитию? Как сегодня развиваются российско-индийские отношения? Как происходит взаимодействие наших стран на международной арене, на полях БРИКС, ШОС, ООН?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/