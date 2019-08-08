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РИА Новости

В офисе ФБК проходят оперативно-следственные действия

14:12, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Силовики проводят в четверг оперативно-следственные действия в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У входа в фонд стоят двое сотрудников правоохранительных органов в черной форме и масках. Прессе силовики ситуацию не комментируют. Официально об обыске в организации правоохранительные органы пока не сообщали.
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При этом обстановка около бизнес-центра "Омега Плаза" на улиц Ленинская слобода, 19, где расположен офис, спокойная. Ведомственных автомобилей по периметру нет, несколько клерков из местных офисов заявили РИА Новости, что на работе их фирм визит силовиков в ФБК не отразился.
В минувшую субботу Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК миллиарда рублей. По данным следствия, в 2016-2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда" через банкоматы зачислили эту сумму на счета нескольких банков, зная, что эти деньги "приобретены преступным путем".
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После этого, по данным СК РФ, эти деньги перечислили в ФБК в качестве пожертвований, "завершив тем самым совместные преступные действия по легализации". Имена подозреваемых в Следственном комитете не называли.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в четверг, что по решению Пресненского суда "наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей".
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Фонд борьбы с коррупциейМоскваПроисшествия
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