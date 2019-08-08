Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:30Z
https://ria.ru/20190808/1557297295.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151234/00/1512340055_0:219:2864:1830_1036x0_80_0_0_c939966f590aca3f97745edcd89ae6a2.jpg
РИА Новости

Шесть населенных пунктов Приамурья попали в зону риска из-за АЧС

12:30, 8 августа 2019
230
© РИА Новости / Лисицын Павел / Перейти в фотобанкВ свиноводческом комплексе ЗАО "Свинокомплекс "Уральский"
В свиноводческом комплексе ЗАО Свинокомплекс Уральский
© РИА Новости / Лисицын Павел
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Село Усть-Ивановка Благовещенского района Приамурья и пять соседних населенных пунктов попали в опасную зону из-за вируса африканской чумы свиней, заболевание выявлено у животных в КФХ Усть-Ивановки, рассказала РИА Новости заместитель начальника Амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Ирина Соловей.
"У нас две угрожаемые зоны, вводим ограничительные меры. Первая угрожаемая зона в радиусе пяти километров, туда попадают села Усть-Ивановка и Ровное, здесь будет уничтожено все поголовье свиней. Заболевание изначально выявлено в КФХ "Аманда" села Усть-Ивановка", - рассказала РИА Новости Соловей.
По словам собеседницы агентства, вторая угрожаемая зона находится в радиусе 10 километров, в нее входят села Волково, Черемхово, Владимировка, поселок Заречный. "Здесь запрещен забой свиней, ввоз и вывоз свинины", - пояснила Соловей.
На сайте правительства Амурской области уточняется, что под убой в пятикилометровой зоне "попадает как поголовье в КФХ, так и в личных подворьях, всего около 700 голов".
Свинья в загоне Родниковского свинокомплекса
5 августа, 18:01
Россельхознадзор предупредил о риске заноса АЧС из Китая
"Сейчас уже прорабатывается вопрос о денежной компенсации собственникам за утрату скота. На территории области во всех хозяйствах будет проведен осмотр свинопоголовья для исключения подозрения заражения", - уточняет правительство Приамурья.
Как сообщается в Instagram администрации Благовещенского района, в селе Усть-Ивановка спасатели заготавливают горючий материал для дальнейшего уничтожения трупов инфицированных животных, несгоревшие остатки зароют в траншеи "на глубину не менее двух метров".
"В Усть-Ивановке введен ветеринарный карантин. Въезд на территорию села ограничен", - сообщает администрация района.
Свиньи в стойле
7 августа, 14:54
В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней
000000
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Детская игровая площадка
В Северодвинске выписали ребенка, которого мужчина швырнул на землю
РИА
Новости
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Глава ГКНБ жалеет, что не разрешил открыть огонь при задержании Атамбаева
Вид на Северодвинск
Власти заверили, что радиационный фон после взрыва в Северодвинске в норме
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ
Лента
новостей
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Санитарную авиацию привели в готовность после ЧП в Архангельской области
Пожар
В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области
Израильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
Израиль стягивает подкрепление на Западный берег после убийства солдата
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет в новом учебном году
Президент США Дональд Трамп
В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили на родину в Таджикистан
Премьер-министр Борис Джонсон
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы
Число раненных при штурме резиденции Атамбаева сотрудников ГКНБ увеличилось
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния