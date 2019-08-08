Шесть населенных пунктов Приамурья попали в зону риска из-за АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Село Усть-Ивановка Благовещенского района Приамурья и пять соседних населенных пунктов попали в опасную зону из-за вируса африканской чумы свиней, заболевание выявлено у животных в КФХ Усть-Ивановки, рассказала РИА Новости заместитель начальника Амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Ирина Соловей.

"У нас две угрожаемые зоны, вводим ограничительные меры. Первая угрожаемая зона в радиусе пяти километров, туда попадают села Усть-Ивановка и Ровное, здесь будет уничтожено все поголовье свиней. Заболевание изначально выявлено в КФХ "Аманда" села Усть-Ивановка", - рассказала РИА Новости Соловей.

По словам собеседницы агентства, вторая угрожаемая зона находится в радиусе 10 километров, в нее входят села Волково, Черемхово, Владимировка, поселок Заречный. "Здесь запрещен забой свиней, ввоз и вывоз свинины", - пояснила Соловей.

На сайте правительства Амурской области уточняется, что под убой в пятикилометровой зоне "попадает как поголовье в КФХ, так и в личных подворьях, всего около 700 голов".

"Сейчас уже прорабатывается вопрос о денежной компенсации собственникам за утрату скота. На территории области во всех хозяйствах будет проведен осмотр свинопоголовья для исключения подозрения заражения", - уточняет правительство Приамурья.

Как сообщается в Instagram администрации Благовещенского района, в селе Усть-Ивановка спасатели заготавливают горючий материал для дальнейшего уничтожения трупов инфицированных животных, несгоревшие остатки зароют в траншеи "на глубину не менее двух метров".