Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:24Z
https://ria.ru/20190808/1557296613.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/87/1555708709_0:0:1858:1045_1036x0_80_0_0_7dfbe81f9d28a9bea84060ddbf31b0e7.jpg
РИА Новости
Культура

Картина Балагова "Дылда" вошла в программу кинофестиваля в Нью-Йорке

12:16, 8 августа 2019
130
© Нон-стоп Продакшн, 2019Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© Нон-стоп Продакшн, 2019
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова вошел в программу 57-го кинофестиваля в Нью-Йорке (New York Film Festival), который пройдет в Линкольн-центре с 27 сентября по 13 октября, сообщила в четверг пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".
В этом году в программу фестиваля, которая называется Main Slate, отобрано 29 фильмов из 17 стран. Вместе с "Дылдой" будут показаны лауреаты 72-го Каннского фестиваля: "Паразиты" Пон Чжун Хо (Золотая пальмовая ветвь), "Атлантика" Мати Диоп (Гран-при), "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма (Лучший сценарий), "Боль и слава" Педро Альмодовара (Приз за лучшую мужскую роль Антонио Бандерасу), "Козодои" Клебера Мендонсы Фильо и Жулиано Дорнеля (Приз жюри), "Молодой Ахмед" братьев Дарденн (Приз за режиссуру), "И придет огонь" Оливера Лаше ("Особый взгляд", Приз жюри), "Свобода" Альберта Серра ("Особый взгляд", Специальный приз жюри).
"Каждый фильм, отобранный в нашу программу, большой или чуть более скромный, снятый в Италии, Сенегале или в Нью-Йорке, - результат огромной работы автора, стоящего по ту сторону камеры и сражающегося на многих фронтах, чтобы воплотить свою идею в жизнь, чтобы создать что-то новое в этом мире", - сказал программный директор кинофестиваля Кент Джонс.
"Дылда" - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе.
Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где лента получила сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
Кадр из фильма Дылда
22 июня, 12:15
Фильм "Дылда" получил гран-при кинофестиваля "Зеркало"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыКантемир БалаговАнтонио БандерасПедро Альмодовар
Рекомендуем
Алмазбек Атамбаев
Биография Алмазбека Атамбаева
РИА
Новости
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
В Туве две сестры получили сроки в колонии за убийство семьи
Владимир Путин во время рабочей встречи с Денисом Паслером.
Паслер пригласил Путина на открытие центра имени Черномырдина
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о "следующем этапе" военной операции против Хафтара
Лента
новостей
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
Косачев назвал единственный вариант решения венесуэльского кризиса
Молоточек судьи
Суд отложил слушания по иску Evision к банку "Восточный" до 5 сентября
Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
В России 2020 год объявят Годом Антарктиды
«Стыдно признать, мне это нравится». Как не быть guilty за свой pleasure
"Стыдно признать, мне это нравится". Как не быть guilty за свой pleasure
Мужчина сидит за компьютером
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Вид на турецкий город Измир
В районе турецкого Измира произошло землетрясение
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова
Подразделения ВДВ РФ в Дагестане в связи с вторжением бандформирований из Чечни
Вторжение боевиков в Дагестан 7 августа 1999 года
Автомобиль скорой медицинской помощи
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
Константин Сомов Вечерние тени 1900 (1917)
Русский музей открывает уникальную выставку художника Константина Сомова
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния