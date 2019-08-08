Картина Балагова "Дылда" вошла в программу кинофестиваля в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова вошел в программу 57-го кинофестиваля в Нью-Йорке (New York Film Festival), который пройдет в Линкольн-центре с 27 сентября по 13 октября, сообщила в четверг пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".

В этом году в программу фестиваля, которая называется Main Slate, отобрано 29 фильмов из 17 стран. Вместе с "Дылдой" будут показаны лауреаты 72-го Каннского фестиваля: "Паразиты" Пон Чжун Хо (Золотая пальмовая ветвь), "Атлантика" Мати Диоп (Гран-при), "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма (Лучший сценарий), "Боль и слава" Педро Альмодовара (Приз за лучшую мужскую роль Антонио Бандерасу), "Козодои" Клебера Мендонсы Фильо и Жулиано Дорнеля (Приз жюри), "Молодой Ахмед" братьев Дарденн (Приз за режиссуру), "И придет огонь" Оливера Лаше ("Особый взгляд", Приз жюри), "Свобода" Альберта Серра ("Особый взгляд", Специальный приз жюри).

"Каждый фильм, отобранный в нашу программу, большой или чуть более скромный, снятый в Италии, Сенегале или в Нью-Йорке, - результат огромной работы автора, стоящего по ту сторону камеры и сражающегося на многих фронтах, чтобы воплотить свою идею в жизнь, чтобы создать что-то новое в этом мире", - сказал программный директор кинофестиваля Кент Джонс.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе.