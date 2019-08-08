В Югре на реконструкцию ВПП в аэропорту направили более 20 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 авг - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей направлено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту в поселке Березово (ХМАО), где проживают менее 8 тысяч человек, эти работы уже выполнены на четверть, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Первые воздушные суда аэропорт поселка городского типа Березово, являющегося районным центром, принял в далеком 1933 году. С тех пор авиаперевозки стали играть важную социальную и экономическую роль для жителей района, так как воздушный транспорт является единственным средством доставки пассажиров, почты и груза в период весенне-осенней распутицы. Согласно летнему расписанию, рейсы из аэропорта осуществляются в Ханты-Мансийск, Тюмень и соседний поселок Игрим, где, как и в Березово, проживают чуть менее 8 тысяч человек.
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Тема реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту дважды звучала во время прямых линий с главой региона Натальей Комаровой. Так, в июне этого года стало известно, что на ремонт направлены средства из резервного фонда округа. Кроме того, губернатор Югры отмечала, что имущество воздушной гавани планируется передать из муниципальной собственности в ведение окружных властей, и это позволит более эффективно выполнить запрос жителей на доступность перевозок. Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы Комарова оценила в среду в рамках рабочей поездки в Березовский район.
"В июне был заключен контракт на выполнение работ на сумму 21,5 миллиона рублей. По условиям контракта, до 1 октября будет заменено 2 тысячи металлических плит на плиты первой категории. Также подрядчик переберет и уплотнит грунт под ними", - сообщили в департаменте, уточнив, что работы выполнены на четверть.
Глава автономного округа со своей стороны призвала местных общественников активно участвовать в контроле качества выполняемых работ. Она также заверила жителей Березово, что вопрос о закрытии воздушной гавани не стоит, однако, по словам Комаровой, крайне важно, чтобы "аэропорт был загружен".
"В мире нет ни одного региона, который бы имел такое количество аэропортов, как в Югре - восемь, три из которых международные, и еще вертолетные площадки... Благодаря новой транспортной схеме пассажирооборот в автономном округе вырос на 30%, как и количество выполненных рейсов", - подчеркнула Комарова.
Губернатор Югры в ноябре прошлого года заявляла, что правительство округа, являясь одним из ключевых акционеров авиакомпании "ЮТэйр", ожидает от нее предложений по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Спустя полгода перевозчик сообщил, что увеличит количество рейсов на территории округа примерно на треть. В конце мая Комарова отметила, что новые рейсы "ЮТэйр" внутри округа позволили увеличить пассажиропоток в регионе, это стало возможным благодаря запуску авиакомпанией шести новых межмуниципальных линий.