В Югре на реконструкцию ВПП в аэропорту направили более 20 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 авг - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей направлено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту в поселке Березово (ХМАО), где проживают менее 8 тысяч человек, эти работы уже выполнены на четверть, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Первые воздушные суда аэропорт поселка городского типа Березово, являющегося районным центром, принял в далеком 1933 году. С тех пор авиаперевозки стали играть важную социальную и экономическую роль для жителей района, так как воздушный транспорт является единственным средством доставки пассажиров, почты и груза в период весенне-осенней распутицы. Согласно летнему расписанию, рейсы из аэропорта осуществляются в Ханты-Мансийск, Тюмень и соседний поселок Игрим, где, как и в Березово, проживают чуть менее 8 тысяч человек.

Тема реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту дважды звучала во время прямых линий с главой региона Натальей Комаровой. Так, в июне этого года стало известно, что на ремонт направлены средства из резервного фонда округа. Кроме того, губернатор Югры отмечала, что имущество воздушной гавани планируется передать из муниципальной собственности в ведение окружных властей, и это позволит более эффективно выполнить запрос жителей на доступность перевозок. Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы Комарова оценила в среду в рамках рабочей поездки в Березовский район.

"В июне был заключен контракт на выполнение работ на сумму 21,5 миллиона рублей. По условиям контракта, до 1 октября будет заменено 2 тысячи металлических плит на плиты первой категории. Также подрядчик переберет и уплотнит грунт под ними", - сообщили в департаменте, уточнив, что работы выполнены на четверть.

Глава автономного округа со своей стороны призвала местных общественников активно участвовать в контроле качества выполняемых работ. Она также заверила жителей Березово, что вопрос о закрытии воздушной гавани не стоит, однако, по словам Комаровой, крайне важно, чтобы "аэропорт был загружен".

"В мире нет ни одного региона, который бы имел такое количество аэропортов, как в Югре - восемь, три из которых международные, и еще вертолетные площадки... Благодаря новой транспортной схеме пассажирооборот в автономном округе вырос на 30%, как и количество выполненных рейсов", - подчеркнула Комарова.