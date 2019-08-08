Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T10:30Z
https://ria.ru/20190808/1557289330.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155345/19/1553451941_0:200:3286:2048_1036x0_80_0_0_60a02d467ccc26194aac3ab0e40ed46c.jpg
РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре на реконструкцию ВПП в аэропорту направили более 20 миллионов рублей

10:30, 8 августа 2019
19
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетно-посадочной полосе
Самолет на взлетно-посадочной полосе
© РИА Новости / Максим Блинов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 авг - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей направлено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту в поселке Березово (ХМАО), где проживают менее 8 тысяч человек, эти работы уже выполнены на четверть, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Первые воздушные суда аэропорт поселка городского типа Березово, являющегося районным центром, принял в далеком 1933 году. С тех пор авиаперевозки стали играть важную социальную и экономическую роль для жителей района, так как воздушный транспорт является единственным средством доставки пассажиров, почты и груза в период весенне-осенней распутицы. Согласно летнему расписанию, рейсы из аэропорта осуществляются в Ханты-Мансийск, Тюмень и соседний поселок Игрим, где, как и в Березово, проживают чуть менее 8 тысяч человек.
Паводок на реке Ляпин в сельском поселении Саранпауль Березовского района Югры
7 августа, 15:56
В Березовском районе Югры ввели режим ЧС
Тема реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту дважды звучала во время прямых линий с главой региона Натальей Комаровой. Так, в июне этого года стало известно, что на ремонт направлены средства из резервного фонда округа. Кроме того, губернатор Югры отмечала, что имущество воздушной гавани планируется передать из муниципальной собственности в ведение окружных властей, и это позволит более эффективно выполнить запрос жителей на доступность перевозок. Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы Комарова оценила в среду в рамках рабочей поездки в Березовский район.
"В июне был заключен контракт на выполнение работ на сумму 21,5 миллиона рублей. По условиям контракта, до 1 октября будет заменено 2 тысячи металлических плит на плиты первой категории. Также подрядчик переберет и уплотнит грунт под ними", - сообщили в департаменте, уточнив, что работы выполнены на четверть.
Мать с новорожденным ребенком
30 июля, 10:22
Жителям Югры предложили выбрать, какими будут подарки для новорожденных
Глава автономного округа со своей стороны призвала местных общественников активно участвовать в контроле качества выполняемых работ. Она также заверила жителей Березово, что вопрос о закрытии воздушной гавани не стоит, однако, по словам Комаровой, крайне важно, чтобы "аэропорт был загружен".
"В мире нет ни одного региона, который бы имел такое количество аэропортов, как в Югре - восемь, три из которых международные, и еще вертолетные площадки... Благодаря новой транспортной схеме пассажирооборот в автономном округе вырос на 30%, как и количество выполненных рейсов", - подчеркнула Комарова.
Губернатор Югры в ноябре прошлого года заявляла, что правительство округа, являясь одним из ключевых акционеров авиакомпании "ЮТэйр", ожидает от нее предложений по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Спустя полгода перевозчик сообщил, что увеличит количество рейсов на территории округа примерно на треть. В конце мая Комарова отметила, что новые рейсы "ЮТэйр" внутри округа позволили увеличить пассажиропоток в регионе, это стало возможным благодаря запуску авиакомпанией шести новых межмуниципальных линий.
100000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбщество
Рекомендуем
Улица в Шлиссельбурге
Власти Ленобласти разработают план благоустройства Шлиссельбурга
РИА
Новости
Банкноты номиналом 5000 рублей
Ленобласть за 3 года вложит в программу капремонта домов 10,6 млрд рублей
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Южная Осетия всегда будет благодарна России за помощь, заявил Бибилов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал Варфоломею "защитить независимость церкви"
Лента
новостей
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов: попросим ЕС и ООН признать геноцид осетинского народа
Тульские учреждения соцзащиты получили машины по нацпроекту Демография
Тульские учреждения соцзащиты получили машины по нацпроекту "Демография"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Новые детсады и школы введут во Всеволожском районе до конца года
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Тирасполе почтили память защитников Южной Осетии
Заповедник Столбы в Красноярске
Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе
Улица Кишенева
Генпрокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела о прослушке граждан
Клавиатура компьютера
СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
Семья во дворе жилого дома
Дрозденко: Ленобласть входит в топ-4 регионов по объемам ввода жилья
Сотрудники ФСБ
Мэрия Якутска сообщила об оперативных мероприятиях УФСБ в "Жилкомсервисе"
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния