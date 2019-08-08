Захарова надеется на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что надеется на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии на фоне ситуации с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

"Я хотела бы пожелать, может быть, немного отойдя от своей ипостаси официального представителя, просто как человек, у которого есть друзья и знакомые в Киргизии... здравомыслия и ответственности", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.