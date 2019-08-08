В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Как сообщало СК, утром 7 августа в лечебное учреждение Магнитогорска доставлен местный житель с ранениями. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). По предварительным данным, мужчина получил ранения около своего автомобиля, когда произошел хлопок.

"Сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии преступление было раскрыто и установлен местный житель, причастный к его совершению. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.