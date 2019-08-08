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РИА Новости

Роспотребнадзор не фиксирует вспышек заболеваний в зоне паводка в Сибири

07:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В надзорном ведомстве еще раз отметили, что в зоне бедствия осуществляется полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.
"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. По уточненным данным, пострадали около 43 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
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