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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Косачев назвал единственный вариант решения венесуэльского кризиса

06:35, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на форум "Арктика – территория диалога". День второй
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Только диалог власти с оппозицией и совместные политические реформы могут способствовать решению кризиса в Венесуэле, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа, об этом ранее сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.
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"У венесуэльского кризиса (а он налицо, и не надо делать вид, что всё по плану) есть только одно решение - диалог власти с оппозицией и выработка согласованного сценария политических реформ, которые в дальнейшем позволят привести в сознание экономику и социальную сферу", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Парламентарий отметил, что мировое сообщество должно "удержать за столом переговоров" противоборствующие стороны. "Но что делают вместо этого американцы? Поддерживая одну из сторон конфликта, душат другую экономическими санкциями. Откуда тут взяться мотивации к дальнейшему диалогу - будь то у власти или у оппозиции?" - задался вопросом сенатор.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроКонстантин КосачевВенесуэлаВ мире
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