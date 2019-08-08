Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею

ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"После тщательной проверки было подтверждено, что проект (южнокорейской стороны) не представляет угрозы, и для него была выдана лицензия на экспорт материалов", - сказал Сэко, трансляцию выступления которого вел телеканал NHK.

Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, необходимых для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме того, под ограничения попадает фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.

Официально ограничения вступили в силу 4 июля. Кроме того, в начале августа кабинет министров Японии одобрил исключение Южной Кореи из списка "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Официально это решение вступит в силу к концу месяца. Это стало вторым этапом экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в последнее время.

Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились подозрения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре 2018 года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи, принудительно привлекавшихся к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.