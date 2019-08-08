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РИА Новости

Белух из "китовой тюрьмы" начнут выпускать в Охотское море в августе

04:26, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Специалисты планируют уже в августе начать выпускать оставшуюся большую партию белух из "китовой тюрьмы" в Охотское море, сообщает научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО) в Instagram.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Сейчас в "китовой тюрьме" остаются 81 белуха и две косатки.
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"Белух начнём транспортировать уже со следующего этапа в августе. Будет проведена работа по оценке состояния их здоровья и готовности к выпуску в Охотское море", - сообщает институт.
На этой неделе начнётся визуальный мониторинг выпущенных косаток, добавили ученые.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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