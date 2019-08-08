В Пуэрто-Рико появился третий за две недели губернатор

Она принесла присягу в Верховном суде острова, который не этой неделе признал неконституционной процедуру, с помощью которой пост губернатора занял бывший член палаты представителей США Педро Пьерлуиси. Он продержался в этом статусе всего несколько дней.

Этому предшествовал скандал с занимавшим до недавнего времени губернаторское кресло Рикардо Россельо, который до последнего отказывался, но в итоге вынужден был уйти в отставку на фоне многочисленных акций протеста против его руководства. После утечки компрометирующей переписки из мессенджера, где он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию, начались масштабные протесты: сотни тысяч жителей вышли на улицы. Рики Мартин также участвовал в протестах.