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РИА Новости

В Пуэрто-Рико появился третий за две недели губернатор

02:00, 8 августа 2019
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© AP Photo / Susan HaighАктивисты держат флаг Пуэрто-Рико перед конгрессом штата Коннектикут
Активисты держат флаг Пуэрто-Рико перед конгрессом штата Коннектикут
© AP Photo / Susan Haigh
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Новым губернатором находящегося под управлением США острова Пуэрто-Рико стала министр юстиции острова Ванда Васкес, передает в четверг телеканал Local10.
Она принесла присягу в Верховном суде острова, который не этой неделе признал неконституционной процедуру, с помощью которой пост губернатора занял бывший член палаты представителей США Педро Пьерлуиси. Он продержался в этом статусе всего несколько дней.
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Этому предшествовал скандал с занимавшим до недавнего времени губернаторское кресло Рикардо Россельо, который до последнего отказывался, но в итоге вынужден был уйти в отставку на фоне многочисленных акций протеста против его руководства. После утечки компрометирующей переписки из мессенджера, где он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию, начались масштабные протесты: сотни тысяч жителей вышли на улицы. Рики Мартин также участвовал в протестах.
Руководство острова раскритиковал и президент США Дональд Трамп, который выразил недовольство тем, как были потрачены миллиарды долларов, выделенные на восстановление Пуэрто-Рико после разрушительного урагана.
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