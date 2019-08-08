Под Новороссийском открыли пункт временного размещения после ДТП

По предварительной информации ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, который перевозил 41 пассажира по маршруту "Пшада-Анапа". По данным ведомства, после столкновения обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров, в результате два человека погибли, 21 госпитализирован. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают доставать людей из автобуса, всего внутри на момент аварии были 42 человека.