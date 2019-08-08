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РИА Новости

Следователи выехали на место ДТП под Новороссийском, заявили в СК

00:24, 8 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи выехали на место крупного ДТП под Новороссийском для установления обстоятельств случившегося, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. По данным МЧС РФ, два человека погибли, еще 21 госпитализирован. Всего внутри автобуса на момент аварии были 42 человека.
"Следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК по Краснодарскому краю выехали на место происшествия. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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