Следователи выехали на место ДТП под Новороссийском, заявили в СК

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи выехали на место крупного ДТП под Новороссийском для установления обстоятельств случившегося, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. По данным МЧС РФ, два человека погибли, еще 21 госпитализирован. Всего внутри автобуса на момент аварии были 42 человека.