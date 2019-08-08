Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T01:04Z
https://ria.ru/20190808/1557209206.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/26205/23/262052338_0:628:1324:1373_1036x0_80_0_0_6f95983688b8db29a849a59c05cad176.jpg
РИА Новости

Теракт в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве (2000)

01:04, 8 августа 2019
164
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкНа месте взрыва в переходе на Пушкинской площади
На месте взрыва в переходе на Пушкинской площади
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18.00 произошел взрыв – сработало начиненное шурупами и винтами безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
По данным следствия, в этот день, примерно в 17.50, к расположенному в переходе торговому павильону номер 52 подошли двое неизвестных. Они выбрали товар, и, заявив, что им необходимо поменять валюту в ближайшем обменном пункте, оставили у палатки портфель-дипломат и полиэтиленовый пакет. После этого они выбежали из подземного перехода. Через минуту прогремел взрыв, в результате которого были разрушены торговые павильоны и частично – конструкции перехода.
На месте погибли семь человек, еще шесть позже скончались от полученных травм в больницах; 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.
Для лечения пострадавших в результате взрыва Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил московскому здравоохранению пять миллионов рублей. Мэр Москвы распорядился предоставить компенсации пострадавшим в результате взрыва: семьям погибших – по 20 тысяч рублей, пострадавшим, находившимся в больницах, – по 10 тысяч рублей, потерпевшим, которым помощь была оказана амбулаторно, – по три тысячи рублей. Кроме того, 110 пострадавших получили компенсацию за утраченное во время взрыва имущество.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) и 205 (терроризм) УК РФ. Следствием отрабатывались три основные версии: террористический акт, экономическая версия, хулиганские действия и личные неприязненные отношения, а также ряд производных от них версий.
По делу было проведено более 100 экспертиз, допрошено более 300 потерпевших и свидетелей. В течение года на причастность к взрыву были проверены 6432 человека, выехавшие из столицы 8 и 9 августа 2000 года. При отработке экономической версий было проверено 6348 предприятий. При исследовании версии о хулиганстве и личных неприязненных отношениях следствие вышло на представителей "кемеровской" преступной группировки. Двое ее членов уже были осуждены за другие деяния, но их причастность к взрыву не была доказана. Всего в ходе расследования дела о взрыве на Пушкинской площади были возбуждены и выделены в отдельные производства 14 уголовных дел. В рамках расследования также было проверено заявление отбывающего наказание гражданина о том, что он совершил взрыв в подземном переходе, однако его причастность к совершению взрыва так и не была установлена.
По одной из версий, взрыв явился результатом конфликта за право торговать в этом переходе, так как каждый киоск в этом месте приносил его владельцу не менее 10 тысяч долларов дохода в месяц. По этому делу ранее были задержаны два человека, однако один из них был отпущен уже через несколько часов после допроса, а другой провел в изоляторе временного содержания чуть больше суток.
Только в 2005 году взрыв был окончательно признан терактом. Однако преступники так и не были найдены, а потерпевших от происшествия не признали таковыми официально. В августе 2006 года прокурор Москвы Юрий Семин заявил, что исполнителей теракта, скорее всего, нет в живых. По его словам, в данном преступлении прослеживается "чеченский след".
Дело было приостановлено.
На месте взрыва на 40-й день после трагического происшествия в память о погибших была установлена памятная доска, а два года спустя открыта Стена Памяти жертв теракта.
Мемориал представляет собой большую мраморную плиту темного цвета. По бокам установлены два мраморных факела, имитирующие вечный огонь. На специальном помосте внизу лежит кованая роза. На мраморной табличке начертаны слова "В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
МоскваСправки
Рекомендуем
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о "следующем этапе" военной операции против Хафтара
РИА
Новости
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
СК объединил дела о беспорядках и насилии в отношении полицейских в Москве
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском пока не установлены
Мужчины у автомобиля такси в Москве
Московские власти заявили, что более трети таксистов работают без выходных
Лента
новостей
8 августа: память священномученика Сергия
Алмазбек Атамбаев
Биография Алмазбека Атамбаева
Окаменелости, найденные во время строительства метро в Тулузе
Во Франции нашли два панциря древних черепах и челюсть носорога
Милла Йовович на мировой премьере Обитель зла: Последняя глава в Лос-Анджелесе, США
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
В Туве две сестры получили сроки в колонии за убийство семьи
Подразделения ВДВ РФ в Дагестане в связи с вторжением бандформирований из Чечни
Вторжение боевиков в Дагестан 7 августа 1999 года
Эйке Батиста у штаб-квартиры Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Бразилии арестовали бывшего первого богача, сообщили СМИ
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева
Автомобиль следственного комитета
СК начал проверку из-за гибели дежурного ОМВД в Калининграде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния