Очевидцы рассказали о ситуации в резиденции Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева готовятся к новой попытке спецназа штурмовать его резиденцию, сообщили РИА Новости очевидцы.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 10 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.

"Там опять к штурму готовятся, ждут еще спецназ", - заявили они.

По словам собеседника агентства, около 200 человек, вооруженных камнями и палками, ждут прибытия дополнительных сил спецназа и намерены дать силовикам отпор.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.