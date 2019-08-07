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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Очевидцы рассказали о ситуации в резиденции Атамбаева

20:30, 7 августа 2019
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© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева готовятся к новой попытке спецназа штурмовать его резиденцию, сообщили РИА Новости очевидцы.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 10 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.
"Там опять к штурму готовятся, ждут еще спецназ", - заявили они.
По словам собеседника агентства, около 200 человек, вооруженных камнями и палками, ждут прибытия дополнительных сил спецназа и намерены дать силовикам отпор.
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
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Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Штурм резиденции АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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