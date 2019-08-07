ГКНБ Киргизии опроверг сообщения о переходе бойцов к сторонникам Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии опроверг информацию о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает Государственный комитет национальной безопасности Киргизии опроверг информацию о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

"ГКНБ опровергает информацию, что бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева. Сейчас спецоперация продолжается", - говорится в сообщении Sputnik.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на источник в милиции, 500-600 милиционеров из Чуйского ГУВД выехали в Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева. "Выехали бойцы полка специального назначения МВД. Сообщается, что порядка 150-200 вооруженных сторонников Атамбаева готовятся встретить милицию", - говорится в сообщении.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.