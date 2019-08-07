Во время штурма дома Атамбаева спецназовца ранили из боевого оружия

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Один из силовиков ранен из боевого оружия во время штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

"Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет", - заявил он.

В настоящее время спецназ покинул территорию дома Атамбаева. Задержать экс-президента не удалось. Сторонники экс-главы государства отбили штурм.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.