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РИА Новости

Глава ПНС Ливии заявил о "следующем этапе" военной операции против Хафтара

19:48, 7 августа 2019
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обсудил с лояльными ему командирами "следующий этап" военной операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
Согласно распространенному правительством в Триполи заявлению, "премьер-министр, главнокомандующий ливийской армии встретился в среду с руководителями военных округов". "Были обсуждены нужды военных округов для осуществления следующего этапа операции "Вулкан гнева", - заявили в канцелярии Сарраджа.
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Ранее в интервью РИА Новости Саррадж назвал "отличной" ситуацию в районах боев против сил командующего ЛНА Халифы Хафтара. Также, по его словам, большим успехом отрядов лояльных ПНС является возвращение под контроль города Гарьян.
В конце минувшего месяца силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
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