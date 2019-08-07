Глава ПНС Ливии заявил о "следующем этапе" военной операции против Хафтара

КАИР, 7 авг - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обсудил с лояльными ему командирами "следующий этап" военной операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Согласно распространенному правительством в Триполи заявлению, "премьер-министр, главнокомандующий ливийской армии встретился в среду с руководителями военных округов". "Были обсуждены нужды военных округов для осуществления следующего этапа операции "Вулкан гнева", - заявили в канцелярии Сарраджа.

Ранее в интервью РИА Новости Саррадж назвал "отличной" ситуацию в районах боев против сил командующего ЛНА Халифы Хафтара. Также, по его словам, большим успехом отрядов лояльных ПНС является возвращение под контроль города Гарьян.

В конце минувшего месяца силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.