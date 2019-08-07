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РИА Новости

Допрос омбсудсмена Украины в Генпрокуратуре длился более семи часов

19:02, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Допрос уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Генпрокуратуре Украины завершился около 17.00 (совпадает с мск), омбудсмен прибыла на допрос около 09.45, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.
"В 17.00 завершился допрос, (Людмила Денисова - ред.) остается в статусе свидетеля", - заявил Лысенко агентству УНН. По информации Генпрокуратуры, омбудсмен прибыла на допрос в 09.45.
Здание Генеральной прокуратуры Украины
30 июля, 20:03
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос судей Окружного админсуда Киева
Адвокат Денисовой Андрей Тарасов уточнил, что дело зарегистрировано в 2014 году после событий на Майдане, именно в его рамках проходили обыски в Окружном административном суде Киева и были опубликованы записи разговоров судей этого суда, в том числе и о Денисовой. "Следователи предупредили нас о невозможности распространения информации, которую мы узнали сегодня, даже той, которую мы знали до момента сегодняшнего допроса", - заявил защитник украинскому изданию "Громадское".
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что четверо судей Окружного админсуда Киева были вызваны на допрос в ГПУ. Председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку было вручено письменное подозрение, также его допросили.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
Годовщина начала событий на киевском Майдане
20 февраля 2018, 08:00
"Не стреляйте, тут свои!" О чем молчит официальный Киев в "деле Майдана"В Киеве идет процесс по делу бойцов «Беркута». Их обвиняют в расстреле митингующих на Майдане. Четыре года назад, утром 20 февраля на площади Независимости и Институтской улице возникла стрельба. Тогда неизвестные снайперы били как по милиционерам, так и по демонстрантам. Это была кульминация противостояния.
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Людмила ДенисоваГенеральная прокуратура РФКиевУкраинаВ мире
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