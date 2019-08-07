Допрос омбсудсмена Украины в Генпрокуратуре длился более семи часов

"Не стреляйте, тут свои!" О чем молчит официальный Киев в "деле Майдана"

В Киеве идет процесс по делу бойцов «Беркута». Их обвиняют в расстреле митингующих на Майдане. Четыре года назад, утром 20 февраля на площади Независимости и Институтской улице возникла стрельба. Тогда неизвестные снайперы били как по милиционерам, так и по демонстрантам. Это была кульминация противостояния.