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РИА Новости

СК выяснит причины смерти двух жителей, чьи тела нашли под Саратовом

17:55, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Следователи в Саратовской области выясняют обстоятельства смерти двух местных жителей, которые четыре дня назад ушли отдыхать на пруду, а затем их тела нашли в воде, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
По данным следствия, днем во вторник жители села Тёпловка Новобурасского района, проезжая мимо местного пруда, заметили на берегу разбросанные вещи, а когда вышли из машины, увидели в воде тело одетой женщины, которая оказалась 29-летней местной жительницей.
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"Со слов родственников погибшей, вечером 3 августа она вместе со своим 45-летним сожителем отправилась на пруд, намереваясь разбить палатку. С указанной даты о них ничего не было известно… 7 августа сотрудниками областной службы спасения при обследовании дна водоема обнаружено тело 45-летнего мужчины. Спасателями он поднят на берег. На погибшем имелась одежда", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти пары назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, добавили в СК.
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