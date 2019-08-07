В Москве пятьсот подростков смогут пройти стажировку в органах власти

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оплачиваемые стажировки для подростков стартовали в центре "Моя карьера" в Москве, ожидается, что в них примут участие 500 ребят, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты.

Ранее на сайте мэра Москвы опубликовали постановление о запуске пилотной программы стажировок для несовершеннолетних москвичей от 14 до 18 лет на базе центра "Моя карьера".

"Программа дает подросткам возможность получить первоначальные или дополнительные профессиональные навыки на площадках столичных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений, среди которых департамент труда и социальной защиты населения, департамент культуры, департамент спорта, префектуры административных округов Москвы. Ожидается, что стажировки в рамках нового проекта правительства Москвы пройдут около 500 ребят", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что приоритетное право участия предоставляется подросткам из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа продлится три месяца, а сама стажировка - 20 дней. Она включает два блока: в течение четырех дней на базе центра "Моя карьера" подростки пройдут курс семинаров по навыкам на современном рынке труда, а в течение 16 практических дней познакомятся с профессиями в разных сферах.