Во "ВКонтакте" появилась новая функция

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "ВКонтакте" ввела музыкальные стикеры в историях, сообщила пресс-служба социальной сети.
Теперь пользователи смогут делиться треками, прикрепив соответствующий значок в своих видео, а их друзья и подписчики — сохранять понравившиеся песни себе в альбом.
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"Прикрепите новый стикер "Музыка", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам. Постепенно мы будем пополнять каталог доступных песен", — сообщили разработчики.
Как отметил РЕН ТВ, "ВКонтакте" стала первой российской платформой с подобной функцией, работающей на базе собственного музыкального сервиса.
Нововведение уже доступно в новой версии мобильного приложения.