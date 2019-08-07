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РИА Новости

В Анапе потушили пожар в трехэтажном доме

15:38, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров в трехэтажном доме в Анапе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 11.50 мск… поступило сообщение о пожаре в трехэтажном помещении, расположенном по адресу: город Анапа, Пионерский проспект… По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади около 250 квадратных метров… Ликвидация в 13.07", - сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается в одном из местных пабликов, пожар произошел в гостевом доме в анапском поселке Джемете.
По данным ГУМЧС, в тушении участвовало пять единиц техники и 18 человек, в данный момент обстоятельства пожара выясняет инспектор отдела надзорной деятельности спасательного главка.
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