В Анапе потушили пожар в трехэтажном доме

"В 11.50 мск… поступило сообщение о пожаре в трехэтажном помещении, расположенном по адресу: город Анапа, Пионерский проспект… По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади около 250 квадратных метров… Ликвидация в 13.07", - сообщает пресс-служба ведомства.