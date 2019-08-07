В Анапе потушили пожар в трехэтажном доме

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров в трехэтажном доме в Анапе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 11.50 мск… поступило сообщение о пожаре в трехэтажном помещении, расположенном по адресу: город Анапа, Пионерский проспект… По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади около 250 квадратных метров… Ликвидация в 13.07", - сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается в одном из местных пабликов, пожар произошел в гостевом доме в анапском поселке Джемете.
По данным ГУМЧС, в тушении участвовало пять единиц техники и 18 человек, в данный момент обстоятельства пожара выясняет инспектор отдела надзорной деятельности спасательного главка.