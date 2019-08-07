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РИА Новости

В детских лагерях Курганской области нашли многочисленные нарушения

14:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛагерь участников и зрителей фестиваля исторической реконструкции "Абалакское поле" под Тобольском
Лагерь участников и зрителей фестиваля исторической реконструкции Абалакское поле под Тобольском
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура нашла многочисленные нарушения в детских оздоровительных лагерях в Курганской области, в одном лагере выявлена неисправная пожарная сигнализация, а в нескольких лагерях - продукты с истекшим сроком годности, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Межрайонной прокуратурой в июне 2019 года проведена проверка готовности лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей к летней оздоровительной компании. В результате выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности.
"Так, в детском оздоровительном лагере "Салют" в корпусе, предназначенном для проживания детей, а также в столовой неисправна пожарная сигнализация, а в средней общеобразовательной школе №20 электрощитовая захламлена горючими веществами, что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, отдыхающих в лагерях", - говорится в сообщении.
Также при проверке пришкольного лагеря школы №1 на пищеблоке выявлены продукты с истекшим сроком годности, подобные нарушения выявлены еще в пяти лагерях, уточняется в сообщении.
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Кроме того, вскрыты факты содержания спортивных игровых площадок в неудовлетворительном состоянии. "Например, в гимназии №9 спортивные сооружения (снаряды) имеют следы коррозии и не окрашены. Кроме того, на территории спортивно-игровой площадки расположены строительные материалы, которые могли травмировать детей", - поясняется в сообщении.
По итогам проверки руководителям 15 организаций внесены представления об устранении нарушений, в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с выявленными нарушениями пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Также внесены представления в отдел образования администрации Шадринска и управление образования администрации Шадринского района, сообщает прокуратура.
В настоящее время 16 виновных должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, еще шесть административных производств находятся на рассмотрении, добавляет пресс-центр.
В палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском 23 июля произошел пожар с гибелью четырех детей. Всего в лагере находились более 180 детей и более 30 вожатых. СК возбудил уголовные дела, арестованы начальник и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования края.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКурганская областьОбщество
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