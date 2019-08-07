В детских лагерях Курганской области нашли многочисленные нарушения

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура нашла многочисленные нарушения в детских оздоровительных лагерях в Курганской области, в одном лагере выявлена неисправная пожарная сигнализация, а в нескольких лагерях - продукты с истекшим сроком годности, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Межрайонной прокуратурой в июне 2019 года проведена проверка готовности лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей к летней оздоровительной компании. В результате выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности.

"Так, в детском оздоровительном лагере "Салют" в корпусе, предназначенном для проживания детей, а также в столовой неисправна пожарная сигнализация, а в средней общеобразовательной школе №20 электрощитовая захламлена горючими веществами, что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, отдыхающих в лагерях", - говорится в сообщении.

Также при проверке пришкольного лагеря школы №1 на пищеблоке выявлены продукты с истекшим сроком годности, подобные нарушения выявлены еще в пяти лагерях, уточняется в сообщении.

Кроме того, вскрыты факты содержания спортивных игровых площадок в неудовлетворительном состоянии. "Например, в гимназии №9 спортивные сооружения (снаряды) имеют следы коррозии и не окрашены. Кроме того, на территории спортивно-игровой площадки расположены строительные материалы, которые могли травмировать детей", - поясняется в сообщении.

По итогам проверки руководителям 15 организаций внесены представления об устранении нарушений, в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с выявленными нарушениями пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Также внесены представления в отдел образования администрации Шадринска и управление образования администрации Шадринского района, сообщает прокуратура.

В настоящее время 16 виновных должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, еще шесть административных производств находятся на рассмотрении, добавляет пресс-центр.