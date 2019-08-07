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РИА Новости

В Кабуле три сотрудника безопасности погибли в ходе операции против ИГ*

13:44, 7 августа 2019
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© REUTERS / Omar SobhaniПолицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Три сотрудника безопасности Афганистана погибли во время операции против террористической группировки "Исламское государство"* в Кабуле в среду, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей службы безопасности.
Как отмечает телеканал со ссылкой на заявление Национального директората безопасности (NDS) страны, операция началась во вторник ночью в двух разных районах города и продолжалась около десяти часов. Целью операции было уничтожение убежища боевиков ИГ*.
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Согласно заявлению, в ходе рейда были ликвидированы два боевика ИГ* и уничтожен большой склад материалов для изготовления бомб.
По словам местных жителей, десяткам людей было приказано покинуть свои дома или оставаться внутри, чтобы они не получили ранения во время проведения спецоперации.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикальных движений, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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