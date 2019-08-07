В Кабуле три сотрудника безопасности погибли в ходе операции против ИГ*

Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Три сотрудника безопасности Афганистана погибли во время операции против террористической группировки "Исламское государство"* в Кабуле в среду, передает телеканал Три сотрудника безопасности Афганистана погибли во время операции против террористической группировки "Исламское государство"* в Кабуле в среду, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей службы безопасности.

Как отмечает телеканал со ссылкой на заявление Национального директората безопасности (NDS) страны, операция началась во вторник ночью в двух разных районах города и продолжалась около десяти часов. Целью операции было уничтожение убежища боевиков ИГ*.

Согласно заявлению, в ходе рейда были ликвидированы два боевика ИГ* и уничтожен большой склад материалов для изготовления бомб.

По словам местных жителей, десяткам людей было приказано покинуть свои дома или оставаться внутри, чтобы они не получили ранения во время проведения спецоперации.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикальных движений, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.