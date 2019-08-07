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РИА Новости

Путин и Зеленский обсудили разминирование Станицы Луганской

13:38, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным процесс разминирования в районе Станицы Луганской и ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста", - сообщила пресс-служба.
Зеленский подчеркнул, что "будет защищать права всех украинцев независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины".
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
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