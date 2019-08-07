Путин и Зеленский обсудили разминирование Станицы Луганской

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным процесс разминирования в районе Станицы Луганской и ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста", - сообщила пресс-служба.

Зеленский подчеркнул, что "будет защищать права всех украинцев независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины".