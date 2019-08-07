Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T12:33Z
https://ria.ru/20190807/1557251205.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151189/09/1511890912_0:138:3150:1910_1036x0_80_0_0_4ee25339d8546c8683335b6e79fc0bf0.jpg
РИА Новости
Вологодская область

"Северная чернь" станет официальным брендом Вологодской области

12:33, 7 августа 2019
65
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВинный набор, вазочка и ложка для варенья - изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода "Северная чернь".
Винный набор, вазочка и ложка для варенья - изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода Северная чернь.
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области с выходом нового закона о региональных брендах зарегистрируют в этом качестве такие товарные знаки как "Северная чернь" и "Шемогодская резьба по бересте", рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы давно ждали этот документ, потому что первый региональный бренд под номером один в России – это как раз бренд вологодского масла. Сейчас в соответствии с новым законом мы через Роспатент будем формировать заявку на регистрацию всех крупных товарных знаков, это и Северная чернь, и Шемогодская резьба по бересте, и другие наши бренды", - сказал он.

"Наши региональные продукты и товары будут защищены законодательно", - добавил губернатор Вологодской области.
Кувшинников завяил, что в период регистрации товарного знака "вологодское масло" продукция с таким наименованием производилась в 20 российских регионах, а также в Финляндии и Америке. "Мы через международные суды отстояли право производить вологодское масло только в Вологодской области и только из сырья, произведенного в Вологодской области. Сейчас вологодское масло производит только один регион – Вологодская область. Мы прошли этот путь. Сейчас этот путь должна пройти вся страна", - отметил губернатор.
Здание Государственной Думы РФ
18 июля, 13:12
Госдума приняла закон о "брендах регионов"
Северная чернь относится к народным художественным промыслам и предполагает изготовление посуды и ювелирных изделий из серебра высокой пробы с чернеными узорами.
Для Шемогодской резьбы по бересте, также относящейся к народным художественным промыслам, характерен сложный орнамент, куда могут быть вписаны изображения птиц или зверей, архитектурные мотивы, а иногда - даже сцены гуляния в саду или чаепития.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о "брендах регионов". Этот закон, подготовленный и внесенный группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.
Как пояснял ранее Крашенинников, законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. По его словам, такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
100000
Обсудить 0
Вологодская областьОбщество
Рекомендуем
Олег Кувшинников
Кувшинников: инвестиции ТОСЭР "Череповец" к 2026 году превысят 10 млрд руб
РИА
Новости
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Аэропорт в Великом Устюге может стать международным, заявил губернатор
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Кувшинников пролоббирует расширение автотрассы Вологда-Череповец
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Олег Кувшинников: вологодские гектары разберут и без широкой рекламы
Лента
новостей
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Глава Ставрополья рассказал Путину о туристах из Англии и США
Женщина в Каире
Турбизнес Египета просит туроператоров увеличить стоимость путевок
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Кувшинников: иностранные туристы интересуются металлургией Вологодчины
Отдыхающие на пляже в Коктебеле во время шторма
Власти Сочи планируют привлечь полицию для охраны пляжей в шторм
Скорая помощь на улице Стамбула
Одному из российских туристов, пострадавших в Турции, сделали операцию
Дачные участки
Кувшинников заявил о планах расширить "Вологодский гектар"
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
В Турции оценили переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Российские туристы стали реже посещать Эстонию
Пассажирский самолет в небе
Эксперты рассказали, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех
Ученики во время занятия
В Красногорске построили новый образовательный центр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Лента новостейМолния