"Северная чернь" станет официальным брендом Вологодской области

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области с выходом нового закона о региональных брендах зарегистрируют в этом качестве такие товарные знаки как "Северная чернь" и "Шемогодская резьба по бересте", рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы давно ждали этот документ, потому что первый региональный бренд под номером один в России – это как раз бренд вологодского масла. Сейчас в соответствии с новым законом мы через Роспатент будем формировать заявку на регистрацию всех крупных товарных знаков, это и Северная чернь, и Шемогодская резьба по бересте, и другие наши бренды", - сказал он.

"Наши региональные продукты и товары будут защищены законодательно", - добавил губернатор Вологодской области.

Кувшинников завяил, что в период регистрации товарного знака "вологодское масло" продукция с таким наименованием производилась в 20 российских регионах, а также в Финляндии и Америке. "Мы через международные суды отстояли право производить вологодское масло только в Вологодской области и только из сырья, произведенного в Вологодской области. Сейчас вологодское масло производит только один регион – Вологодская область. Мы прошли этот путь. Сейчас этот путь должна пройти вся страна", - отметил губернатор.

Северная чернь относится к народным художественным промыслам и предполагает изготовление посуды и ювелирных изделий из серебра высокой пробы с чернеными узорами.

Для Шемогодской резьбы по бересте, также относящейся к народным художественным промыслам, характерен сложный орнамент, куда могут быть вписаны изображения птиц или зверей, архитектурные мотивы, а иногда - даже сцены гуляния в саду или чаепития.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о "брендах регионов". Этот закон, подготовленный и внесенный группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.

Как пояснял ранее Крашенинников, законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. По его словам, такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.

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