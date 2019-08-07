С начала года в горах Кабардино-Балкарии спасли 85 туристов

Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. С начала 2019 года в горах Кабардино-Балкарии проведено более ста поисково-спасательных операций и спасено 85 человек, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 108 поисково-спасательных операций, в ходе которых 98 пострадавшим оказана помощь, спасены 85 туристов. К сожалению, 11 человек погибли, двое пропало без вести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по спасению людей проводились в сложнейших климатических условиях высокогорья.

По данным МЧС, всего в текущем году туристический кластер "Приэльбрусье" посетили более 385 тысяч туристов. По горным туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии с начала года прошли 1663 зарегистрированные группы, в составе которых было свыше 11,6 тысячи туристов и альпинистов, из них более 3,4 тысячи – иностранцы.

Уточняется, что на данный момент в горах Кабардино-Балкарии зарегистрированы 167 туристических групп, в том числе 62 - иностранные.