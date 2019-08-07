В Подмосковье прошел "Антимусорный рейд"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости . Комитет лесного хозяйства Московской области в рамках "Антимусорного рейда" возбудил 96 административных дел за нарушение правил санитарной безопасности в лесах, сообщила пресс-служба ведомства.

"Во всех муниципальных образованиях Подмосковья с 24 по 31 июля в рамках операции "Антимусорный рейд" проведено 184 патрулирования, направленных на предотвращение несанкционированного сброса мусора на землях лесного фонда региона. По результатам проверки возбуждено 96 административных дел и составлено 57 протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.