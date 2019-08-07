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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье прошел "Антимусорный рейд"

11:56, 7 августа 2019
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© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Павлов Мусор в лесу
Мусор в лесу
© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Павлов
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области в рамках "Антимусорного рейда" возбудил 96 административных дел за нарушение правил санитарной безопасности в лесах, сообщила пресс-служба ведомства.
В рейде приняли участие представители лесного хозяйства, правоохранительных органов, общественники и журналисты.
"Во всех муниципальных образованиях Подмосковья с 24 по 31 июля в рамках операции "Антимусорный рейд" проведено 184 патрулирования, направленных на предотвращение несанкционированного сброса мусора на землях лесного фонда региона. По результатам проверки возбуждено 96 административных дел и составлено 57 протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что лидерами по числу нарушений стали Орехово-Зуевский (19 дел), Ступинский (14 дел) и Виноградовский (12 дел) районы области.
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