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РИА Новости

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году

11:44, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге. Пострадали шесть человек, их госпитализировали.
28 июля в Павлодарской области на севере Казахстана столкнулись "Нива-21214" и Mercedes Benz Sprinter. В ДТП пострадали 11 человек, трое из которых являются гражданами РФ, в том числе девочка 2010 года. Следствие установило, что водитель "Нивы" находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
26 июля россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба.
Автобус, в котором ехали 50 пассажиров, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры получили ушибы и травмы. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.
12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми.
8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших – жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.
11 июня стало известно, что автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.
22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было 60 пассажиров.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой – Москвы.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду.
11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.
8 января автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на тайском острове Пхукет. Автобус, в котором находились российские клиенты туроператора ANEX Tour, направлялся из района Камала в провинцию Пхангнга. Автобус и грузовик двигались навстречу друг другу, столкновение произошло на крутом повороте. Автобус задел заднее колесо грузовика, в результате чего оно лопнуло. Несмотря на это, водитель смог съехать на обочину и избежать более крупной аварии. Пострадавших не было.
1 января автобус с российскими туристами съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Автобус следовал из Глубокого в Витебск. В результате одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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