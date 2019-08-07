В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

"С начала объявления перемирия, с 21 июля, в вооруженных силах Украины в районе выполнения задания операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих вооруженных сил Украины, а также ранены девять военнослужащих", - заявил Хомчак в ходе брифинга.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.