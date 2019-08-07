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РИА Новости

В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе

11:25, 7 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
"С начала объявления перемирия, с 21 июля, в вооруженных силах Украины в районе выполнения задания операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих вооруженных сил Украины, а также ранены девять военнослужащих", - заявил Хомчак в ходе брифинга.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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