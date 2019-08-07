Аэрофлот с октября запускает ежедневный рейс в Южно-Сахалинск

МОСКВА, 7 авг – ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания Аэрофлот с 27 октября 2019 года запускает собственный ежедневый рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. Продажа билетов будет открыта в августе.

Открытие рейса Аэрофлота в Южно-Сахалинск призвано решить стратегически важную задачу — обеспечить круглогодичное и стабильное воздушное сообщение между динамично развивающейся Сахалинской областью и европейской частью России. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" на этот рейс не распространяется. В свою очередь Правительство Сахалинской области разработает собственный механизм субсидирования перевозки для жителей региона.

"Для такой огромной страны, как наша, воздушный транспорт — социальная необходимость. Мы в Аэрофлоте понимаем всю важность доступности транспортных услуг для граждан, независимо от региона проживания, — подчеркнул генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Наш стратегический приоритет — повышение мобильности россиян. Открытие нового рейса между Москвой и Южно-Сахалинском создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий, улучшит транспортную связанность Сахалина с центром страны".

"Повышение транспортной доступности Сахалинской области — стратегическая задача для единственного в стране островного региона. Открытие дополнительного ежедневного рейса Аэрофлота будет способствовать экономическому развитию региона, а также новому подъему в сферах образования, здравоохранения и спорта. Практически мы удваиваем количество рейсов на осенне-зимний период, а в лето будущего года планируем обеспечить три регулярных рейса в день", — отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сейчас в летнем расписании линию Москва — Южно-Сахалинск — Москва эксплуатирует авиакомпания Группы "Аэрофлот" "Россия". Ее рейсы выполняются дважды в день из аэропорта Шереметьево под коммерческим управлением Аэрофлота. На линии заявлены вместительные воздушные суда. Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER способны принять на борт 373 и 457 пассажиров соответственно.

В Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство нового современного аэровокзала с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров. Он должен заработать в конце 2020 года.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.