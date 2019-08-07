В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Две девочки, которые во вторник ушли из дома в городе Свободный Амурской области и не вернулись, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Девочки, пропавшие вчера в Свободном, нашлись в Благовещенске. Сейчас они доставлены в межмуниципальный отдел МВД России "Благовещенский", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе СК по Амурской области журналистам пояснили, что "жизни и здоровью девочек ничего не угрожает".

"В настоящее время совместно с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома", - добавили в СК.