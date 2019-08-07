В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Две девочки, которые во вторник ушли из дома в городе Свободный Амурской области и не вернулись, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Девочки, пропавшие вчера в Свободном, нашлись в Благовещенске. Сейчас они доставлены в межмуниципальный отдел МВД России "Благовещенский", - сообщили в пресс-службе.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
В пресс-службе СК по Амурской области журналистам пояснили, что "жизни и здоровью девочек ничего не угрожает".
"В настоящее время совместно с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома", - добавили в СК.
Ранее по факту исчезновения детей 2005 и 2009 годов рождения следственным отделом по городу Свободный СУСК РФ по Амурской области было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего"). К поискам детей был привлечен личный состав межмуниципального отдела МВД "Свободненский", сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Гром". По Амурской области распространили ориентировки на пропавших детей.