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РИА Новости

В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек

10:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Две девочки, которые во вторник ушли из дома в городе Свободный Амурской области и не вернулись, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Девочки, пропавшие вчера в Свободном, нашлись в Благовещенске. Сейчас они доставлены в межмуниципальный отдел МВД России "Благовещенский", - сообщили в пресс-службе.
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В пресс-службе СК по Амурской области журналистам пояснили, что "жизни и здоровью девочек ничего не угрожает".
"В настоящее время совместно с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома", - добавили в СК.
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Ранее по факту исчезновения детей 2005 и 2009 годов рождения следственным отделом по городу Свободный СУСК РФ по Амурской области было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего"). К поискам детей был привлечен личный состав межмуниципального отдела МВД "Свободненский", сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Гром". По Амурской области распространили ориентировки на пропавших детей.
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СвободныйПроисшествия
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