СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Две девочки 10 и 14 лет ушли во вторник из дома в городе Свободный Приамурья, их местонахождение до сих пор неизвестно, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

"6 августа 2019 года из дома, расположенного по улице Серышева в городе Свободном, ушли (девочки) 2005 и 2009 г. р. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения детей следственным отделом по городу Свободный СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего лица)",- говорится в сообщении.