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РИА Новости

СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье

06:11, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Две девочки 10 и 14 лет ушли во вторник из дома в городе Свободный Приамурья, их местонахождение до сих пор неизвестно, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.
"6 августа 2019 года из дома, расположенного по улице Серышева в городе Свободном, ушли (девочки) 2005 и 2009 г. р. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения детей следственным отделом по городу Свободный СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего лица)",- говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа осмотрела место проживания девочек и близлежащие территории. Составлен план необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. К поискам детей привлечен личный состав межмуниципального отдела МВД "Свободненский", сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Гром". По Амурской области распространены ориентировки на пропавших детей.
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Следственный комитет РФАмурская областьПроисшествия
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