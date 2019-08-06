Якутия проводит заседание комиссии АРАССВА

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Якутия на правах региона-председателя проводит XII заседание рабочей комиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов республики.

Как отметили власти, в октябре прошлого года Якутия была впервые избрана регионом-председателем международной организации на 2019-2020 годы.

Сегодня АРАССВА объединяет 78 региональных администраций из шести стран (КНР, Япония, Республика Корея, КНДР, Монголия и Россия).

"6-8 августа в Якутске пройдет XII заседание рабочей комиссии АРАССВА. Республика Саха (Якутия) проводит заседание… на правах председательствующего региона", - информирует пресс-служба.