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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия проводит заседание комиссии АРАССВА

14:31 06.08.2019 (обновлено: 14:41 21.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Якутия на правах региона-председателя проводит XII заседание рабочей комиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов республики.
Как отметили власти, в октябре прошлого года Якутия была впервые избрана регионом-председателем международной организации на 2019-2020 годы.
Сегодня АРАССВА объединяет 78 региональных администраций из шести стран (КНР, Япония, Республика Корея, КНДР, Монголия и Россия).

"6-8 августа в Якутске пройдет XII заседание рабочей комиссии АРАССВА. Республика Саха (Якутия) проводит заседание… на правах председательствующего региона", - информирует пресс-служба.

На заседании будут обсуждены вопросы текущей деятельности организации, председательства республики и подготовки к генеральной ассамблее АРАССВА в 2020 году. В рамках заседания планируется обсудить инициативу республики о проведении фестиваля по этноспорту среди детей.
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Республика Саха (Якутия)Экономика
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