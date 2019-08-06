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РИА Новости

Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране

20:47, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Во вторник российский лидер принимает президента Абхазии в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
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Межгосударственные отношения России и Абхазии
"Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике - как стабильному развитию ее экономической составляющей, так же и политической стабильности", - заявил Путин на встрече.
Президент РФ напомнил, что они с абхазским коллегой ранее договаривались об этой встрече, чтобы посмотреть, как идёт реализация планов по развитию совместных проектов.
"Прежде всего это, конечно, планы социального развития. Нужно посмотреть, что сделано, что ещё предстоит сделать в ближайшее время", - уточнил он.
Глава Абхазии со своей стороны поблагодарил российского коллегу за возможность вновь встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений.
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"Это как раз те работы, которые проводятся по линии инвестпрограммы, инвестиционного агентства. Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы и детские дошкольные учреждения; идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией, строятся дороги. И немаловажными для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур", - заявил Хаджимба в ходе встречи.
"Следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, возможность которых действительно даст Абхазии экономически развиваться. Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, это морское сообщение, воздушное сообщение", - продолжил он.
Также лидер страны от имени народа Абхазии поблагодарил российскую сторону за внимание, которое уделяется республике.
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