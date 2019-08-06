В Ставропольском крае прошло слушание по делу о нападении на трех девочек

ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Предварительное слушание по делу студента медколледжа, обвиняемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, прошло в Буденновске, сообщается на сайте городского суда.

Ранее СК РФ сообщал, в сентябре 2018 года был задержан 19-летний житель Буденновска, студент медицинского колледжа, которого подозревают в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года. Отмечалось, что полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого, также для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.

Отмечалось, что молодому человеку предъявлено обвинение по статьям об умышленном причинении легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. В конце июля сообщалось, что дело было передано в суд.

"Судебное заседание назначено на 13 августа 11.00 мск", - говорится в материалах суда.