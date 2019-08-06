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РИА Новости

В Ставропольском крае прошло слушание по делу о нападении на трех девочек

20:38, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Предварительное слушание по делу студента медколледжа, обвиняемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, прошло в Буденновске, сообщается на сайте городского суда.
Ранее СК РФ сообщал, в сентябре 2018 года был задержан 19-летний житель Буденновска, студент медицинского колледжа, которого подозревают в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года. Отмечалось, что полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого, также для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.
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Отмечалось, что молодому человеку предъявлено обвинение по статьям об умышленном причинении легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. В конце июля сообщалось, что дело было передано в суд.
"Судебное заседание назначено на 13 августа 11.00 мск", - говорится в материалах суда.
Как уточнил РИА Новости адвокат Сергей Абдуллаев, на предварительном слушании было заявлено ходатайство о том, чтобы дело вернули на доследование. "Мы увидели много нарушений, на основании этих нарушений мы требовали вернуть дело на доследование, однако суд нас не поддержал", - отметил адвокат, добавив, что 13 августа начнется судебное следствие.
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