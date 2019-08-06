Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае

"В общей сложности презентацию в Шэньчжэне посетили 45 китайских предпринимателей. Они так же, как в Гуанчжоу, смогли попробовать продукцию наших подмосковных производителей. После дегустации представитель венчурного китайского фонда сообщил мне, что они планируют создать бутик мороженого из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов.