Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китайская Народная Республика планирует наладить производство мороженого из Московской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Решение было принято по итогам второго дня презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в КНР.
"В общей сложности презентацию в Шэньчжэне посетили 45 китайских предпринимателей. Они так же, как в Гуанчжоу, смогли попробовать продукцию наших подмосковных производителей. После дегустации представитель венчурного китайского фонда сообщил мне, что они планируют создать бутик мороженого из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов.
Презентация инвестиционного потенциала Московской области в КНР проводится с 5 по 9 августа. В среду делегация выступит перед бизнес-сообществом Нанкина, 8 августа – в Сучжоу, а 9 августа конференция завершится в Шанхае.