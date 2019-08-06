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РИА Новости
Новости Подмосковья

Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае

17:57, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике
Мороженое в вафельном стаканчике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китайская Народная Республика планирует наладить производство мороженого из Московской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Решение было принято по итогам второго дня презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в КНР.
"В общей сложности презентацию в Шэньчжэне посетили 45 китайских предпринимателей. Они так же, как в Гуанчжоу, смогли попробовать продукцию наших подмосковных производителей. После дегустации представитель венчурного китайского фонда сообщил мне, что они планируют создать бутик мороженого из Подмосковья", - сказал заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов.
Презентация инвестиционного потенциала Московской области в КНР проводится с 5 по 9 августа. В среду делегация выступит перед бизнес-сообществом Нанкина, 8 августа – в Сучжоу, а 9 августа конференция завершится в Шанхае.
Дом правительства Московской области
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