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РИА Новости

Глава СПЧ прокомментировал идею лишения родительских прав за передачу детей

17:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Федотов
Михаил Федотов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что если и вносить изменения в семейное законодательство России о лишении родительских прав за передачу детей третьим лицам, то не стоит торопиться, так как закон "не терпит суеты".
Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном и передали его другому человеку.
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"Если и вносить эти коррективы (лишение родительских прав за передачу детей третьим лицам) в российское семейное законодательство, то, как и в любом другом случае с законодательством, надо помнить, что, во-первых, служение музе законотворчества не терпит суеты. А во-вторых, хороший закон подобен высокоточному оружию или лазерной микрохирургии", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, в случае идеи лишать родительских прав за передачу ребенка третьим лицам возникает сразу очень много вопросов, например, "кто такие эти третьи лица".
"Бабушка - это третье лицо, а подруга мамы - это четвертое лицо? А если родители отправляют своего ребенка на лето к троюродной тете, которая живет в деревне - это что? Это тоже передача ребенка третьему лицу. То есть здесь масса различных вариантов. Кроме того, каждый раз, когда у вас дома малыш, и к вам в гости приходят ваши друзья, естественно, каждый из них очень хочет взять этого ребенка на руки, это нормальное человеческое желание. И сказать, что этого делать нельзя, я не могу дать вам своего ребенка на руки, потому что меня лишат родительских прав, - это смешно", - пояснил глава Совета.
По его мнению, случай с передачей родителями своего ребенка третьим лицам на митинге 27 июля нуждается в отдельном разборе, потому что нужно понять - родители ребенка специально взяли его с собой, чтобы использовать как средство защиты от действий полиции, или они просто взяли с собой ребенка, потому что шли на митинг, а оставить его дома было не с кем.
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"В первом случае есть, безусловно, злоупотребление родительскими правами, а если они просто случайно оказались в месте, где проводилось несанкционированное публичное мероприятие - это уже третий вариант. Поэтому надо разбираться конкретно во всех обстоятельствах", - рассказал Федотов.
"Мы будем следить за этой историей", - заключил он.
Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.
В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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