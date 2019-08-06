Глава Приамурья призвал быстрее создать пункты длительного пребывания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал усилить работу по организации пунктов длительного пребывания для потерявших жилье из-за паводка, сообщает правительство региона.

Ситуацию с паводком обсудили на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Работы по подбору помещений для организации пунктов длительного пребывания ведет министерство имущественных отношений региона. По данным правительства, губернатор призвал усилить эту работу.

"В ближайшее время у нас начнет поступать информация о количестве поврежденных домов, в которых невозможно проживать после паводка. Соответственно, чем раньше люди узнают о вариантах размещения, тем быстрее мы поймем, какая потребность дополнительно в пунктах длительного размещения", - приводятся слова Орлова в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Также на заседании решено выделить субсидии из резервного фонда Мазановскому и Селемджинскому районам на приобретение жилья для маневренного фонда.

"У них на рынке есть квартиры, которые можно быстро купить. Предоставить их в качестве пунктов длительного пребывания людям до тех пор, пока они не получат возможность переехать в другое жилье", - заявил Орлов.

Глава Приамурья рекомендовал привлечь к этой процедуре прокуроров районов, чтобы избежать спекуляции.

Сейчас специалисты обследуют дома, которые попали в зону затопления. Просушены, по данным правительства региона, 128 жилых объектов. Проводится дезинфекция, сделана санитарная обработка 1 249 объектов, в том числе 318 частных домов, 411 придомовых территорий.