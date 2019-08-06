Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T16:14Z
https://ria.ru/20190806/1557223569.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2fa2deb5364e62a0cec3f2dd8775f64b.jpg
РИА Новости

Глава Приамурья призвал быстрее создать пункты длительного пребывания

16:14, 6 августа 2019
430
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал усилить работу по организации пунктов длительного пребывания для потерявших жилье из-за паводка, сообщает правительство региона.
Ситуацию с паводком обсудили на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Работы по подбору помещений для организации пунктов длительного пребывания ведет министерство имущественных отношений региона. По данным правительства, губернатор призвал усилить эту работу.
Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Вчера, 12:53
В Приамурье восстановили пятую часть дорог, пострадавших от паводка
"В ближайшее время у нас начнет поступать информация о количестве поврежденных домов, в которых невозможно проживать после паводка. Соответственно, чем раньше люди узнают о вариантах размещения, тем быстрее мы поймем, какая потребность дополнительно в пунктах длительного размещения", - приводятся слова Орлова в сообщении на сайте правительства Амурской области.
Также на заседании решено выделить субсидии из резервного фонда Мазановскому и Селемджинскому районам на приобретение жилья для маневренного фонда.
Паводок
Вчера, 06:12
Более 2,6 тысячи пенсионеров в Приамурье получили пенсии за август
"У них на рынке есть квартиры, которые можно быстро купить. Предоставить их в качестве пунктов длительного пребывания людям до тех пор, пока они не получат возможность переехать в другое жилье", - заявил Орлов.
Глава Приамурья рекомендовал привлечь к этой процедуре прокуроров районов, чтобы избежать спекуляции.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 августа, 16:59
Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье сократилось до 54
Сейчас специалисты обследуют дома, которые попали в зону затопления. Просушены, по данным правительства региона, 128 жилых объектов. Проводится дезинфекция, сделана санитарная обработка 1 249 объектов, в том числе 318 частных домов, 411 придомовых территорий.
По данным правительства Приамурья, на вторник на территории 15 муниципалитетов Приамурья подтоплено 39 населенных пунктов. Вода остается в 30 частных жилых домах. Подтоплены 1 152 придворовые территории, 350 дачных участков. Из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребенка. В пунктах временного размещения остаются 207 человек, из них 74 ребенка, остальные расселены по родственникам. По данным минтранса региона, дождевой паводок в Приамурье размыл и подтопил более 500 километров дорог в 15 районах, восстановлено, по состоянию на вторник, более 107 километров.
010001
Обсудить 1
Василий ОрловАмурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Лента
новостей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Врачи
В Нижнем Тагиле готовят к операции ребенка, в которого выстрелил мужчина
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния