В ДНР ответили на обвинения в обстреле позиций силовиков

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Заявление украинских силовиков якобы об обстреле со стороны ополчения является попыткой списать небоевые потери, а также отвлечь внимание от собственных нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания.

"Украинское командование подобными заявлениями пытается списать небоевые потери на якобы обстрелы с нашей стороны, тем самым обвинить нас в нарушениях. Кроме того, так они пытаются отвлечь внимание от собственных грубых нарушений перемирия: обстрела школы в Горловке и применения ударных беспилотников по республике", - заявил представитель Народной милиции ДНР.

Он подчеркнул, что "Народная милиция ДНР строго соблюдает режим прекращения огня".