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РИА Новости

В ДНР ответили на обвинения в обстреле позиций силовиков

15:59, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Заявление украинских силовиков якобы об обстреле со стороны ополчения является попыткой списать небоевые потери, а также отвлечь внимание от собственных нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания.
"Украинское командование подобными заявлениями пытается списать небоевые потери на якобы обстрелы с нашей стороны, тем самым обвинить нас в нарушениях. Кроме того, так они пытаются отвлечь внимание от собственных грубых нарушений перемирия: обстрела школы в Горловке и применения ударных беспилотников по республике", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Он подчеркнул, что "Народная милиция ДНР строго соблюдает режим прекращения огня".
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольной республике Горловке повреждена школа. Кроме того, Народная милиция ДНР заявляла, что украинские силовики применяют ударные беспилотники по позициям ополчения.
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