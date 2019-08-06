В Подмосковье введут новую меру поддержки многодетных семей

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Московской области поддержат многодетные семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – они будут получать субсидию, сообщил телеканал В Московской области поддержат многодетные семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – они будут получать субсидию, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

В регионе работает программа поддержки семей, где воспитываются семь и более детей. Им выдают жилищные субсидии. Однако недавно в Балашихе родились четверняшки, поэтому программу решили изменить.

"Поддержка многодетных семей остается приоритетным направлением для Московской области. И когда молодая семья сталкивается с рождением трех и более детей, это огромная радость. Вместе с тем мы понимаем, что это, конечно, большие затраты и хлопоты. Наша задача – быть рядом и оказывать адресную поддержку", — прокомментировал Воробьев.