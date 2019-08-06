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РИА Новости
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В Подмосковье введут новую меру поддержки многодетных семей

15:58, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПосетители гуляют в парке с детьми
Посетители гуляют в парке с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Московской области поддержат многодетные семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – они будут получать субсидию, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.
В регионе работает программа поддержки семей, где воспитываются семь и более детей. Им выдают жилищные субсидии. Однако недавно в Балашихе родились четверняшки, поэтому программу решили изменить.
"Поддержка многодетных семей остается приоритетным направлением для Московской области. И когда молодая семья сталкивается с рождением трех и более детей, это огромная радость. Вместе с тем мы понимаем, что это, конечно, большие затраты и хлопоты. Наша задача – быть рядом и оказывать адресную поддержку", — прокомментировал Воробьев.
Таким образом, целевую субсидию начнут получать семьи, в которых родилось сразу трое и более малышей. Ее будут рассчитывать индивидуально. Потратить деньги можно будет на улучшение жилищных условий.
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