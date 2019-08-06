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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине на поддержку семей с детьми потратят почти 2,5 млрд рублей

15:51, 6 августа 2019
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© Depositphotos / aletiaСемья смотрит на закат
Семья смотрит на закат
© Depositphotos / aletia
ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области в 2019 году направят на поддержку семей с детьми почти 2,5 миллиарда рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора по социальным вопросам Олег Васильев.
Он уточнил, что деньги расходуются на региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который направлен на увеличение рождаемости в регионе. Проект финансируется из двух источников – регионального бюджета в сумме 1,1 миллиарда рублей и федерального - 1,3 миллиарда рублей.

"В рамках регионального проекта семьям с детьми предоставляются меры социальной поддержки. Это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до достижения ребенком возраста полутора лет, предоставление малоимущим семьям ежемесячной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им трех лет. Это и предоставление единовременной выплаты в сто тысяч рублей при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, так называемый "областной материнский капитал", - пояснил Васильев.

Он добавил, что в этом году с 750 до тысячи увеличено количество квот на прохождение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования для семей, страдающим бесплодием.
Многодетным семьям с 30% до 50% увеличен размер ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг и до 100% - по оплате за вывоз мусора. Кроме того, вместо земли для строительства дома семьи могут взять денежную компенсацию.
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