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РИА Новости
Челябинская область

Глава Челябинской области предложил обсудить систему управления экологией

15:41, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг - РИА Новости. ФГУП "Приборостроительный завод" разработало аналитическую онлайн-систему мониторинга атмосферного воздуха, позволяющую прогнозировать выбросы с предприятий и заранее просить предприятия их уменьшать, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.
Во вторник Текслер посетил ЗАТО Трехгорный, где осмотрел соцобъекты, побывал на градообразующем предприятии - "Приборостроительном заводе", пообщался с жителями.
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"В рамках моих экологических инициатив есть задача постоянного мониторинга состояния окружающей среды. Меня не устраивает, когда мы в рамках неблагоприятных метеоусловий видим проблему и постфактум начинаем ее решать. Мы ее должны решать заранее, в этом основная задача. И та система, которую предлагает предприятие Трехгорного, позволяет не только обвешивать территорию датчиками… Но и через аналитическую систему интеллектуальную прогнозировать выбросы с разных источников и предварять их. Давать необходимые команды предприятиям, а где есть передвижные источники - ограничивать движение транспорта еще до наступления неблагоприятных метеоусловий", - сказал Текслер журналистам.
Он добавил, что есть договоренность на следующей неделе провести организационное совещание, "коллеги готовы входить в проектирование такого рода систем". По его данным, таких систем не существует в стране, это будет лучшей практикой такого рода: главное - работа на опережение, чтобы негативных последствий не возникало.
По мнению Текслера, тема крайне актуальна, задача - сделать онлайн-мониторинг для прогнозирования.
По словам и. о. заместителя главного конструктора "Приборостроительного завода" Павла Никитина, вся информация с предприятий, полигонов стекается в систему, которая анализирует показатели.
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"Мы готовы такие проекты реализовать. Ставится задача по внедрению таких систем на объектах первой категории. Мы предлагаем не просто решение для отдельного предприятия, а систему, которая будет интегрировать данные в единую систему. Будет передавать данные не только с предприятий, но и с населенных пунктов. Таким образом, основное, что мы предлагаем сделать – это не наблюдение за экологией, а управление ею", - пояснил он журналистам.
"По нашему мнению, все нужно делать на научной основе. И население не должно страдать – из-за безветрия или если несколько источников выбрасывает: на каждом предприятии должна быть установлена автоматическая система независимо от собственника, и управлять ситуацией будет возможно", - добавил Никитин.
Руководитель группы разработки программного обеспечения "Приборостроительного завода" Сергей Жаринов отметил, что данную систему с точки зрения Челябинской области можно использовать также для радиационного контроля промышленных предприятий, территории предприятия и территории любого объекта. "В радиусе 30-километровой зоны можно контролировать ситуацию", - рассказал он.
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