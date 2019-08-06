В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие два дня

"Ожидаются дожди на центральной территории России. Сегодня передышка, циклон уходит на север Урала. Завтра к нам приближается циклон, его фронтальная система. С теплым фронтом мы ждем повышения температуры завтра. Мы немножко понизили прогноз температуры на градус где-то, будет 20-22 (ранее синоптики предполагали 21-23 в Москве в среду), четверг получался самый теплый день - 22-24, но мы понизили по сравнению со вчерашним прогнозом", - сказала Макарова.