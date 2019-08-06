В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие два дня

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Температура в Москве в среду и четверг будет на один градус ниже, чем ожидалось ранее, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Ожидаются дожди на центральной территории России. Сегодня передышка, циклон уходит на север Урала. Завтра к нам приближается циклон, его фронтальная система. С теплым фронтом мы ждем повышения температуры завтра. Мы немножко понизили прогноз температуры на градус где-то, будет 20-22 (ранее синоптики предполагали 21-23 в Москве в среду), четверг получался самый теплый день - 22-24, но мы понизили по сравнению со вчерашним прогнозом", - сказала Макарова.
"В четверг ожидается дождь, местами гроза. Ночи станут теплее, но стабильности нет. Среднесуточная температура будет выше, чем сейчас, но облака. Уже в пятницу 18-20, в субботу 20-21. Дневные температуры будут ниже нормы",- добавила она.
4 августа, 16:39В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет