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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие два дня

15:24, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Температура в Москве в среду и четверг будет на один градус ниже, чем ожидалось ранее, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Ожидаются дожди на центральной территории России. Сегодня передышка, циклон уходит на север Урала. Завтра к нам приближается циклон, его фронтальная система. С теплым фронтом мы ждем повышения температуры завтра. Мы немножко понизили прогноз температуры на градус где-то, будет 20-22 (ранее синоптики предполагали 21-23 в Москве в среду), четверг получался самый теплый день - 22-24, но мы понизили по сравнению со вчерашним прогнозом", - сказала Макарова.
"В четверг ожидается дождь, местами гроза. Ночи станут теплее, но стабильности нет. Среднесуточная температура будет выше, чем сейчас, но облака. Уже в пятницу 18-20, в субботу 20-21. Дневные температуры будут ниже нормы",- добавила она.
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