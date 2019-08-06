Заседание попечительского совета Фонда "Талант и успех". Прямая трансляция

Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Участники совещания обсуждают вопросы развития образовательного центра "Сириус".
Глава государства также осмотрит новый корпус "Школа", в котором учатся школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов.
Площадь корпуса — девять тысяч квадратных метров, одновременно учиться в нем могут до 800 человек.
Первого сентября 2015 года в Сочи фонд "Талант и успех" открыл образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры. Путин стал председателем попечительского совета фонда.
Цель работы центра — выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.
Путин посещал "Сириус" в прошлом году в День Знаний. Тогда он встретился с победителями международных олимпиад, преподавателями и тренерами центра, а также ознакомился с инновационной деятельностью научно-исследовательских лабораторий "Сириуса".