Заседание попечительского совета Фонда "Талант и успех". Прямая трансляция

Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Участники совещания обсуждают вопросы развития образовательного центра "Сириус".

Глава государства также осмотрит новый корпус "Школа", в котором учатся школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов.

Площадь корпуса — девять тысяч квадратных метров, одновременно учиться в нем могут до 800 человек.

Первого сентября 2015 года в Сочи фонд "Талант и успех" открыл образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры. Путин стал председателем попечительского совета фонда.

Цель работы центра — выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.