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РИА Новости

Заседание попечительского совета Фонда "Талант и успех". Прямая трансляция

14:52, 6 августа 2019
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Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Участники совещания обсуждают вопросы развития образовательного центра "Сириус".
Глава государства также осмотрит новый корпус "Школа", в котором учатся школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов.
Площадь корпуса — девять тысяч квадратных метров, одновременно учиться в нем могут до 800 человек.
Первого сентября 2015 года в Сочи фонд "Талант и успех" открыл образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры. Путин стал председателем попечительского совета фонда.
Цель работы центра — выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.
Путин посещал "Сириус" в прошлом году в День Знаний. Тогда он встретился с победителями международных олимпиад, преподавателями и тренерами центра, а также ознакомился с инновационной деятельностью научно-исследовательских лабораторий "Сириуса".
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СочиОбразовательный центр "Сириус"Владимир ПутинОбщество
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