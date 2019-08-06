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РИА Новости

Полиция возбудила дело о нарушении ПДД после ДТП под Рязанью

11:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, по факту столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Рязанской области, где погибли шесть человек, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Юлия Ромашкина.
ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку. Восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП.
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"В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура осуществляет надзор за расследованием этого уголовного дела", - рассказала Ромашкина.
Собеседница агентства подчеркнула, что микроавтобус - частный, в собственности гражданина Таджикистана. При этом номера у транспортного средства саратовские. Ромашкина отметила, что пока нет точной информации о том, куда направлялся автобус, известно только, что это частная перевозка. Пассажиры автобуса и водитель - граждане Таджикистана, добавила она.
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