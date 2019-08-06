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РИА Новости

Глава Абхазии обсудит с Путиным восстановление аэропорта Сухума

11:41, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана Орлик Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Светлана Орлик
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи восстановление аэропорта Сухума.
"Будем обсуждать важные вопросы экономического, финансового положения страны, вопросы аэропорта... Сейчас мы заняты подготовкой необходимой документации (для восстановления аэропорта - ред.), привлечением спонсора, он не отказывается", - сказал Хаджимба в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК).
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
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Межгосударственные отношения России и Абхазии
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в "пиковое" для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.
В конце июля власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение восстановить сухумский аэропорт для международного авиасообщения. Аэропорту был придан статус совместного базирования и присвоен международный код URAS, где первая буква обозначает постсоветское пространство, а вторая – ростовскую воздушную зону. После МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмМеждународная организация гражданской авиацииМИД ГрузииВладимир ПутинСочиРауль ХаджимбаРоссияГрузияВ мире
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