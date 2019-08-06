Глава Абхазии обсудит с Путиным восстановление аэропорта Сухума

СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи восстановление аэропорта Сухума.

"Будем обсуждать важные вопросы экономического, финансового положения страны, вопросы аэропорта... Сейчас мы заняты подготовкой необходимой документации (для восстановления аэропорта - ред.), привлечением спонсора, он не отказывается", - сказал Хаджимба в интервью Абхазской государственной телерадиокомпани и (АГТРК).

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в "пиковое" для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.

В конце июля власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение восстановить сухумский аэропорт для международного авиасообщения. Аэропорту был придан статус совместного базирования и присвоен международный код URAS, где первая буква обозначает постсоветское пространство, а вторая – ростовскую воздушную зону. После МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.