Полиция Петербурга проверит видео, где отец усмиряет дочь с помощью скотча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку видеозаписи, где отец утихомиривает маленькую дочь, связав скотчем ее руки и ноги, а также заклеив рот, что, по его оценке, относится к шуточным методам воспитания, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее житель Санкт-Петербурга выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, где видна девочка, которая лежит на кровати на животе с заклеенным скотчем ртом и связанными скотчем руками и ногами, притянутыми друг к другу. "Мне кажется, в таком виде она мне больше нравится", - говорит мужчина за кадром.

Поскольку это видео вызвало возмущение пользователей социальных сетей, позднее петербуржец опубликовал еще один материал, где дочь по его просьбе объясняет "этим болванам", как выразился отец, что связывание скотчем было игрой и длилось не больше 15 минут. Сейчас профиль пользователя закрыт для посторонних.

"Полиция проверяет данную видеозапись", - сказал представитель ГУМВД, не уточнив подробностей.