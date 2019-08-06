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РИА Новости

Полиция Петербурга проверит видео, где отец усмиряет дочь с помощью скотча

11:19, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку видеозаписи, где отец утихомиривает маленькую дочь, связав скотчем ее руки и ноги, а также заклеив рот, что, по его оценке, относится к шуточным методам воспитания, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее житель Санкт-Петербурга выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, где видна девочка, которая лежит на кровати на животе с заклеенным скотчем ртом и связанными скотчем руками и ногами, притянутыми друг к другу. "Мне кажется, в таком виде она мне больше нравится", - говорит мужчина за кадром.
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Поскольку это видео вызвало возмущение пользователей социальных сетей, позднее петербуржец опубликовал еще один материал, где дочь по его просьбе объясняет "этим болванам", как выразился отец, что связывание скотчем было игрой и длилось не больше 15 минут. Сейчас профиль пользователя закрыт для посторонних.
"Полиция проверяет данную видеозапись", - сказал представитель ГУМВД, не уточнив подробностей.
Комментарием аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге РИА Новости пока не располагает.
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